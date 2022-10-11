Ankara'da Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili 2 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet

17 yaşındaki Gamze Açar'ın termal otelin 5'inci katından düşerek ölmesiyle ilgili soruşturmada, sanıklardan Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ankara'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis; Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.

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