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    Ankara’da garson müşterisinin hayatını kurtardı

    Başkentte bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi, garson Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 08.08.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:21
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    Ankara’da garson müşterisinin hayatını kurtardı

    Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir restorana giden müşterinin, yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçtı.

    Nefes almakta zorlanan adam, ilk önce ayağa kalktı.

    Bu sırada garsonlardan biri müşteriye yanaştı ve mücadele başladı.

    Hayatını kurtardı

    İHA’nın haberine göre müşterinin arkasına geçen ve bu işin eğitimini aldığı belli olan garson, birkaç Heimlich manevrası ile adamın hayatını kurtardı.

    Müşterinin o halleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Ankara'da boğazına yiyecek kaçan müşteriyi garson heimlich manevrasıyla kurtardı VİDEO

    Ankara’da garson müşterisinin hayatını kurtardı #1


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