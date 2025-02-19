Ankara'da gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki kadın can verdi
AA & Ensonhaber

Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde Ülker Güleryüz'ün yalnız yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, 81 yaşındaki Güleryüz'ün yangında yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Göktürk Sönmez
Editor