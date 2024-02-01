Ankara'da genç kadın polis aracından atladı otobüsün altında kaldı Aile içi şiddet nedeniyle emniyete başvuran kadın, kendisini polis arabasından dışarı attığı sırada arkadan gelen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

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İHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde feci bir olay yaşandı.

Güllü Alkan isimli bir kadın aile içi şiddet nedeniyle çocuklarıyla birlikte emniyet güçlerine müracaatta bulundu.

Alkan, ifadesinin alınması için polis merkezine götürülmek üzere ekip aracına bindirildi.

Otobüsün altında kaldı

Alkan, ekip aracı seyir halindeyken kapıyı açarak kendisini dışarı attı.

Tam o sırada arkadan gelen halk otobüsü kadına çarptı ve Alkan otobüsün altında kalarak feci bir şekilde hayatını kaybetti.

"Kızı taksiden indi ve 'Anne' diye feryat etti"

Olay anına şahit olan Yaşar Tarakçı, “Otobüsün altında kaldı. Bağırsakları ve komple organları dışarı çıktı. Herhalde psikolojisi bozuktu. Kızı taksiden indi ve 'Anne' diye feryat etti. Çok ağladılar ve üzüldüler, otobüsten inenler oldu.” dedi.

"Otobüsün arka tekerinin orada olduğunu gördük"

Görgü tanığı Salih Karaköse ise, “Arkada duran ticari taksideki bayan ‘Anne’ diye bağırıyordu. O anda otobüs durdu ve otobüsün arka tekerinin orada olduğunu gördük.” dedi.

Alkan’ın cenazesi, memleketi Kızılcahamam’ın Kurumcu köyünde defnedildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)