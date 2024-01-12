Ankara'da girdikleri dükkanı soymadan gitmediler! Midye hırsızları kamerada Girdikleri dükkandan 200 adet midye çalan hırsızların rahat tavırları, görenleri hayrete düşürdü. Neye uğradığını şaşıran işletme sahibi ise ilk defa böyle bir olay yaşadığını söyledi.

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İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde midyeci dükkanına müşteri gibi gelen 2 kadın, çalışanın dikkatini dağıtarak hırsızlık yaptı.

Tezgahta paket halindeki 200 adet midyeyi kıyafetlerinin içerisine gizleyerek dükkandan ayrılan hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.

İş yeri çalışanları durumu kamera kayıtlarını izleyince anlarken, hırsızların rahat tavırları ise görenleri hayrete düşürdü.

"Aklıma bile gelmedi"

İşletme görevlisi Aysu Saka, şahısların önce midye fiyatını sorduklarını, ardından kendisini konuşturmaya başladıklarını belirterek, “O esnada birisi tezgahta bulunan midye dolu poşete bakıyor. Sonra burada beni oyalıyorlar. Ayran ve içecek soruyorlar.

Burada birisi beni konuştururken önümü kapatıyor ki diğeri midyeleri rahat bir şekilde alabilsin. Ben hiç fark etmedim. Aklıma bile gelmedi böyle bir şey yapacakları.” dedi.

Saka, “Bir torba birisi alıyor 100 adet, bir torba da diğeri alıyor 100 adet. Toplamda 200 adet midye aldılar. Kamera kayıtlarını izlediğimde fark ettim.

Islak mendili masadan alıyor, kokluyor önce, sonra poşete atıyor ve gidiyorlar. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. O yüzden aklıma bile gelmemişti böyle bir şey olacağı. Bu olaydan sonra tabii ki daha dikkatli olacağım.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)