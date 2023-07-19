Ankara'da görenleri şaşırtan ev: Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı Ankara’da dört bir yanı Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları ile donatılan ev, ilgi odağı haline geldi.

İHA

Ankara Çankaya’da yaşayan 70 yaşındaki Muharrem Dalkılıç, duyduğu yoğun sevgiden dolayı yaşadığı evin her yanına Atatürk posterleri ve Türk bayrakları astı.

Posterler ve bayraklarla donatılan ev çevredekilerin beğenisini topladı.

Kendisine gelen olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dalkılıç, evini bu şekilde donatmaya devam edeceğini söyledi.

"Hiçbir menfaat gözetmeden yüreğimdeki sevgiyle yaptığım bir olay"

Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaca sevilmesi gereken bir kişi olduğunu söyleyen Dalkılıç, “Hiçbir menfaat gözetmeden yüreğimdeki sevgiyle yaptığım bir olay. Başka hiçbir şey olması mümkün değil. Çocukluğumdan gelen sevgimle ilgili. Atatürk, hayatını bu vatan için kurşunların önüne koymuştur. Halkın da iman gücüyle, her şeyiyle bir bütün olup tüm dünyaya diz çöktüren, diz çöktürdüklerinin bile saygı duyduğu biri. Bu insanı sevmemek mümkün değil.” dedi.

"Olumsuz tepkilerle de karşılaştım"

Olumlu olduğu kadar olumsuz tepkilerle de karşılaştığını ifade eden Dalkılıç, “Buraya iki ay önce taşındım ve böyle bir şey yaptım. Olumlu ve olumsuz tepkilerle karşılaştım. Herkesin tepkisine de saygı duyuyorum. Dün bir hanımefendi geldi buraya. Çay ikram ettik kendisine. Çok memnun kalıp gitti. Atatürk dünya lideridir, saygın bir insandır. Unutulmamasını isterim.” ifadelerini kullandı.

"Bayrağımız, şehitlerin kanını yansıtarak bütün dünyaya örnek olduğunu anımsatıyor bana"

Bayrak sevgisi hakkında da konuşan Dalkılıç, “Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı yazıp paltosuz vefat etmiştir. Vefasızlık görmüştür. Yazmış olduğu şiiri para karşılığında değil, içten gelen vatan sevgisi ile yazmıştır. Bu çok büyük anlam taşımaktadır. Bayrağımız, şehitlerin kanını yansıtarak bütün dünyaya örnek olduğunu anımsatıyor bana.” diye konuştu.