Ankara'da görev sırasında yaşamını yitiren itfaiyeci defnedildi Ankara'daki yangına müdahale ederken dumandan zehirlenip hayatını kaybeden itfaiye eri Fahrican Yavaş, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçtiğimiz günlerde feci bir olay yaşandı.

24 yaşındaki itfaiye eri Fahrican Yavaş, yangına müdahale sırasında hayatını kaybetti.

Dumandan zehirlenip yaşamını yitiren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Fahrican Yavaş için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.

Torbalı Hacı Mümin Mesci Camisi'ndeki cenazeye, itfaiyecinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilçe belediye başkanları ve meslektaşları katıldı.

"Senin düğününü yapacaktık"

Belediye başkanları Tunç Soyer ile Mansur Yavaş, Fahrican Yavaş'ın babası Vahdettin Yavaş ile annesi Nedret Yavaş'a başsağlığı diledi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Fahrican Yavaş, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Oğlunun tabutuna dokunan Nedret Yavaş, "Daha çok gençsin. Senin düğününü yapacaktık. Beni bırakıp nereye gidiyorsun." diyerek gözyaşı döktü. Yavaş, Torbalı Eğerci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)