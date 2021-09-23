Ankara'da görevli doktorun bıçaklandığı saldırı

Asistan doktor Ertan İskender'in, hastası Bayram Nargüler tarafından ağır yaralandığı saldırıya ait kamera kayıtlarına ulaşıldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs'ta hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Sırtının sağ kısmı ve sağ elinden ağır yaralanan ve ameliyat edilen İskender, yaklaşık 1 hafta sonra taburcu olmuştu.

Gözaltına alınan saldırgan Bayram Nargüler ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda Bayram Nargüler hakkında, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan Ertan İskender'in, hastası tarafından bıçaklandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da doktor güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklandı