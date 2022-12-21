Ankara'da güvercinin başını kopardı, para cezası aldı

Güvercinin başını kopararak öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak gözaltına alınan şahıs, idari para cezası uygulanarak serbest kaldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Emre D.,'nin sosyal medya paylaşımı tepkiye sebep oldu.

Güvercinin çırpınarak öldüğü görüntüler üzerine Emre D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emre D., ifadesi alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

"Yaşanan olay caniliktir"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, bu tür caniliklerin engellenmesi için önce ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Aileleri şiddetten arındırmamız lazım. Şiddetten arınan çocukların yetişmesi lazım. Yaşanan olay caniliktir. Düşünebiliyor musunuz; bir güvercini alıyorsun boynunu koparıyorsun, kaldırıp atıyorsun ve hayvan orada çırpınarak can çekişiyor, sen onu izliyorsun. Bu nasıl bir caniliktir?" dedi.

Güvercinlere el konulacak

DHA'nın haberine göre, Başkan Özkan, ayrıca görüntülerde yer alan diğer güvercinlere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce el koyulacağını söyledi.