Ankara'da hafif ticari araç durağa daldı: Polis ile eşi öldü

Ankara'da hafif ticari araç durağa daldı: Polis ile eşi öldü

Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta bekleyen polis memuru ile eşi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde seyir halinde olan Adnan Sevinç, kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari aracının öğle saatlerinde kontrolünü kaybetti.

Araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

Durakta bekleyenlere çarptı

Kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TBMM'de görev yapıyordu

Tedaviye alınan yaralılardan Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Yeşilırmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis memuru Orhan Yeşilırmak'ın TBMM'de görev yaptığı, eşinin ise ev kadını olduğu belirtildi.

DHA’nın haberine göre kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, sürücü Adnan Sevinç'i gözaltına aldı.