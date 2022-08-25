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    Ankara'da hafif ticari araç durağa daldı: Polis ile eşi öldü

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta bekleyen polis memuru ile eşi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
    • 25.08.2022 - 16:24
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    Ankara'da hafif ticari araç durağa daldı: Polis ile eşi öldü

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde seyir halinde olan Adnan Sevinç, kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari aracının öğle saatlerinde kontrolünü kaybetti.

    Araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

    Durakta bekleyenlere çarptı

    Kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    TBMM'de görev yapıyordu

    Tedaviye alınan yaralılardan Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Yeşilırmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Polis memuru Orhan Yeşilırmak'ın TBMM'de görev yaptığı, eşinin ise ev kadını olduğu belirtildi.

    DHA’nın haberine göre kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, sürücü Adnan Sevinç'i gözaltına aldı.

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