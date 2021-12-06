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    Ankara'da hamile kadın eşinin kurşunuyla bebeğini kaybetti

    Çubuk ilçesinde yaşayan şahsın temizleyerek yerine koyduğu av tüfeği ateş aldı. 4 aylık eşinin kasığına isabet eden kurşun, anne karnındaki bebeği hayattan kopardı.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 16:42
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    Ankara'da hamile kadın eşinin kurşunuyla bebeğini kaybetti

    Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayvancılık işiyle uğraşan Mehmet Uğur E.'nin, dün akşam evinde temizleyerek yerine koyduğu av tüfeği ateş aldı.

    Tüfekten çıkan saçmalar, odada bulunan 4 aylık hamile eşi Kübra E.' nin kasığına isabet etti.

    1 çocuk annesi aynı zamanda 4 aylık hamile olan Kübra E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    ANNE KARNINDAKİ BEBEK KURTARILAMADI

    Kübra E., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

    Durumu ağırlaşan Kübra E.'nin karnında ölen bebek sezaryenle alındı.

    Ankara da hamile kadın eşinin kurşunuyla bebeğini kaybetti #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    'ÜZGÜNÜM' DEDİ

    Mehmet Uğur E., tüfeğin yerine koyarken kazayla kendiliğinden ateş aldığını, çok üzgün olduğunu söyledi.

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