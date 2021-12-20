Ankara'da hamile kadın, eşinin kurşunuyla hayatını kaybetti

Mehmet Eminoğlu isimli şahsın, evinde av tüfeğini temizleyip yerine koyduğu sırada ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği hamile eşi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'da hayvancılıkla uğraşan Mehmet Uğur Eminoğlu'nun (30) 5 Aralık akşamı evinde temizlediği av tüfeği, yerine koyduğu sırada ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, aynı oda içerisinde bulunan 1 çocuk annesi ve 4 aylık hamile olan Kübra Eminoğlu'nun kasık bölgesine isabet etti.

KARNINDA ÖLEN BEBEĞİ SEZARYENLE ALINDI

Ağır yaralanan genç kadın, ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kübra'nın karnında öldüğü belirlenen bebeği sezaryenle alındı.

ANNE HAYATA TUTUNAMADI

Hastanede tedavisi süren Kübra da, 2 hafta süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Kübra Eminoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur Eminoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.