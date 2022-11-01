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    Ankara'da haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı

    Taksi şoförlerinden tehditle haraç isteyip, vermeyenlerin çalıştığı duraklara saldırı gerçekleştiren suç grubuna yönelik 23 kişinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.
    • 01.11.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:38
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    Ankara'da haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesinde gasp, yağma, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen suç grubuna yönelik 7 ay boyunca teknik ve fiziki takipte bulundu.

    Ü.Ş.'nin liderlik ettiği grubun, taksi durağı işletmecilerinden haraç istedikleri, vermeyenlerin çalışmasına engel oldukları, taksi duraklarını kalabalık gruplarla basarak hasar verdikleri ayrıca il dışından getirdikleri ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyu satarak kazanç elde ettikleri anlaşıldı.

    Yasaklı maddeler ele geçirildi

    Suç grubuna yönelik daha önce yapılan operasyonlarda; 116 reçeteye tabi uyarıcı hap, 5 gram esrar, 1,42 gram kokain, 896 gram metamfetamin, 8 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişinin tutuklu olduğu belirlendi.

    23 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı

    Soruşturma dosyasında adı geçen diğer 23 şüphelinin yakalanması için Ankara ve Konya'da, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen baskında şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

    Operasyon sürüyor

    DHA'nın haberine göre, operasyon sürüyor.

    Ankara da haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı #1

    Ankara da haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı #2

    Ankara da haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı #3


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