Ankara’da Haydar Can'ı öldüren sanıklar için 'yaş' kararı

Parkta rahatsız edilen kız çocuklarına yardım etmek isterken öldürülen gencin katilleri için yaş kararı çıktı. Suçlulardan birinin kemik yaşına, diğerinin doğum kayıtlarına bakılacak.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocukları, geçen yıl 31 Ekim'de bir parka gitti.

Kız çocukları, yanlarına gelen Mert T. (17) ve Yunus S.'nin (17) kendilerini rahatsız etmesi üzerine aynı yerdeki Haydar Can Kılıçdoğan'dan (28) yardım istedi.

Haydar Can, Mert T. ile Yunus H.'nin yanına giderek uyardı.

6 yerinden bıçaklandı

Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Çağrılan sağlık ekibince ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydar Can Kılıçdoğan, hayatını kaybetti.

Olayın ardından tutuklanan Mert T. ile Yunus S. hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Görgü tanığı: Şaka yaptıklarını düşündüm

Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Mert T. ve Yunus S. katılırken taraf avukatları, Haydar Can Kılıçdoğan'ın ailesi ve tanıklar ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.

Tanık olarak dinlenen U.E., arkadaşlarıyla AVM'ye giderken 3 kişinin konuştuğunu gördüğünü söyleyerek, “Bunlar arasında kavga oldu. Haydar Can Kılıçdoğan yere düştü. Hemen arkadaşlarım ile birlikte olaya müdahale ettik hatta başlangıçta ben şaka yaptıklarını düşünüyordum ancak Haydar Can yere düşünce 'Böyle şaka olmaz' dedim, ben ve arkadaşlarım olaya müdahale ettik.

Haydar Can'ı yerden kaldırıp tuttum. Bir süre sonra Haydar Can elimden kurtuldu, suça sürüklenen çocuklar da arkadaşlarımın elinden kurtuldu tekrar ortada buluştular. Daha sonra da suça sürüklenen çocukların kaçtığını gördüm. Haydar Can yürümek istedi yürüyemedi. Daha sonra arkadaşlarım ile birlikte biz kendisini kenara çektik, yere yatırdık, tişörtünü kaldırdığımızda vücudunda çok kan vardı.” dedi.

Yaş tespiti yapılacak

DHA’nın haberine göre müşteki avukatları, sanıkların kemik yaşlarının tam olarak tespit edilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mert T.'nin kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine, Yunus S.'nin de hastaneden doğum kayıtlarının talep edilmesine karar verdi.

Suça sürüklenen sanıklar, yaşlarının 18'den büyük tespit edilmesi halinde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.