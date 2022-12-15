Ankara'da, hayvanat bahçesinden kaçan aslan kamerada

Mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden, kafesinden kaçtı. Mahallede paniğe neden olan aslanın yolda dolaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Ankara’nın gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi’nde, bulunan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı.

4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçesiyle Ankara 18'inci İdari Mahkemesi kararıyla iptal edildi.

Öncesinde yargı sürecinde mühürlenip iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.

DHA’nın haberine göre; ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden kaçtı.

Kaçak aslan kamerada

Kaçak aslan, mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Daha sonra Rıfat Aloğlu'nun evinin bahçesine giren aslanı gören ev sakinleri, aslanı görünce büyük korku yaşadı. Tekrar kafese konuldu Hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanan aslan, güvenli bir şekilde götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.

“Sabaha kadar her gece kükrüyorlar”

Rıfat Aloğlu, saat 06.20'de yeğeninin köpeklerin havlamasıyla uyandığını anlatarak şu sözleri kullandı:

“Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler. Korkudan dışarı çıkamadık. Günün aydınlanmasıyla birlikte tedbirli bir şekilde biz de bahçeye çıktık. Aslandan kim korkmaz ki? Çok büyük değildi ama insan korkuyor. Sabaha kadar her gece kükrüyorlar. Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?”

Ankara'da, hayvanat bahçesinden kaçan aslan kamerada VİDEO







“Gündüz saatlerinde kaçsaydı önüne çıkanı parçalardı”

Hayvanat bahçesinin yanındaki evde oturan Niyazi Güler ise, "Şikayetler üzerine polis olayla ilgili tutanak tutmuş. Ben de karakola giderek şikayette bulundum. Bu 250 metrelik mesafe içinde benim de evim var. Benim evime de girebilirdi. Aslanı köpek gibi sevemezsiniz. Eğer o aslan gündüz saatlerinde kaçsaydı önüne çıkanı parçalardı, diye düşünüyorum." diye konuştu.