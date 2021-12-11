Ankara'da hayvanları dükkana kilitleyen şahsa para cezası

Çankaya ilçesindeki pet shop işletmecisi, hayvanların içinde bulunduğu dükkanı kilitleyerek şehir dışına çıktı. Ekipler tarafından dükkana çağırılan şahsa 16 bin 500 lira para cezası verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki pet shop sahibi Y.Z.D., yaklaşık 15 gün önce hayvanların bulunduğu dükkanın kapısını kilitleyerek şehir dışına çıktı.

Uzun süre iş yerinin açılmadığını gören mahalleli, camdan içerideki kedileri bitkin halde görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü’ne haber verdi.

İŞ YERİNE ÇAĞIRILDI

Polisle birlikte iş yerini kontrol eden ekipler, kapının kilitli olduğunu, içerideki hayvanların da bitkin olduğunu gördü.Pet shop işletmecisi Y.Z.D.'ye telefonla ulaşılarak, iş yerine gelmesi istendi.

HAYVANLAR BİTKİN HALDE BULUNDU

Bir gün sonra Ankara'ya gelen Y.Z.D. ile birlikte pet shopa giren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile polis ekipleri, içerideki 2 İran kedisi, 4 hamster, 4 muhabbet kuşu, 1 Angora tavşanının bakımsız kaldığını tespit etti.

HAYVANLAR BAKIM EVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Aç ve susuz kalan, ayrıca kötü koşullarda tutulduğu belirlenen hayvanlara el konuldu. Hayvanlar, tedavilerinin yapılması için Sincan Belediyesi sokak hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'ne götürüldü.

'NİŞANLIM İLGİLENİYOR' İDDİASI

Y.Z.D., hayvanlara el konulduğu ve ekiplerin işlem yaptığı sırada onlara eşlik eden hayvanseverlerin fotoğraf çekmesine tepki göstererek, kendisinin de hayvansever olduğunu, hayvanların sağlık sorunu olmadığını, pet shop kapalıyken hayvanların beslemesinin nişanlısı tarafından yapıldığını öne sürdü.

16 BİN 500 TL CEZA

İş yeri sahibi Y.Z.D. hakkında tutanak tutularak, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki 'hayvanların bakımlarını ihmal etmek, aç, susuz bırakmak' maddesini ihlalden, hayvan başına 1500 TL olmak üzere toplam 16 bin 500 TL para cezası uygulandı.

İŞ YERİNİN RUHSATSIZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan incelemede iş yerinin ruhsatının bulunmadığı da belirlendi. Pet shop sahibine Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce de ruhsatsız iş yeri açmaktan işlem yapılacağı belirtildi.





























