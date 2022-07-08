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    Ankara'da helikopter destekli trafik denetimi

    Ankara'da, Kurban Bayramı'na bir gün kala, trafikte meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
    • 08.07.2022 - 18:37
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    Ankara'da helikopter destekli trafik denetimi

    Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından, Kurban Bayramı'na bir gün kala, trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenebilmesi için helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

    Trafiğin yoğun olduğu İstanbul ile Konya yolu güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi.

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    Kural ihlali yapan, aracında telefonla konuşan sürücüler, helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta bulunan uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi.

    DHA'nın aktardığına göre uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı.

    Ankara da helikopter destekli trafik denetimi #1

    Ankara da helikopter destekli trafik denetimi #2

    Ankara da helikopter destekli trafik denetimi #3

    Ankara da helikopter destekli trafik denetimi #4


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