Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
417.503
7.51%
EXEN Coin
20.00
0.60%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Ankara’da hırsızlar, engelli vatandaşın akülü sandalyesini çaldı

    Ankara’nın Haymana ilçesinde hırsızlar, yürüme engelli Burhanettin Özden’in akülü sandalyesini çaldı.
    • İHA
    • 02.10.2021 - 08:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da hırsızlar, engelli vatandaşın akülü sandalyesini çaldı

    Ankara’nın Haymana ilçesinde kızıyla birlikte yaşayan 55 yaşındaki yürüme engelli Burhanettin Özden’in, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından hediye edilen akülü sandalyesi hırsızlar tarafından çalındı.

    Cami tuvaletine bakarak kendi gibi engelli olan kızına bakan Özden, sandalyesi çalınınca eve mahkum oldu.

    EVİMİN ÖNÜNDEN ÇALDILAR

    Akülü sandalyesinin bulunması için vatandaşlardan yardım isteyen Özden, “Sağ olsun Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya hediye olarak bana elektrikli engelli araba vermişti. Ancak onu evimin önünden çaldılar.

    Ankara’da hırsızlar, engelli vatandaşın akülü sandalyesini çaldı #1

    ''BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUM''

    Eve sığmadığı için mecburen bahçede muhafaza ediyordum. Birkaç gün önce evde torunum varken, onu kandırarak götürmüşler. Arabamı hurdacıların aldığını düşünüyorum. Emniyete de haber verdim. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Gören, duyan bilen varsa lütfen yardımcı olsunlar” dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir