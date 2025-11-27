Abone ol: Google News

Ankara'da husumetliler arasındaki bıçaklı kavga: 1 gözaltı

Altındağ ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, polisin çalışması sonucu şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 08:43
  • Altındağ ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
  • Polis ekipleri olay yerine gelerek şüphelilerden birini gözaltına aldı.
  • Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay, bıçaklı kavgaya dönüştü.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.Ü. ve H.A.'nın yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerden 1'i yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

3. Sayfa Haberleri