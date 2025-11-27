Ankara'da husumetliler arasındaki bıçaklı kavga: 1 gözaltı

- Altındağ ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
- Polis ekipleri olay yerine gelerek şüphelilerden birini gözaltına aldı.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olay, bıçaklı kavgaya dönüştü.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.Ü. ve H.A.'nın yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerden 1'i yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.