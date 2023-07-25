Ankara'da içki teklifini geri çeviren akrabasını öldürdü 24 yaşındaki genç, içki içme teklifini geri çeviren akrabasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı tutuklanırken, ifadesinde önce kendisine “sallama” olarak edilen bıçakla saldırıldığını öne sürdü.

DHA

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan akrabalar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, biri öldü, diğeri hapsi boyladı.

Olayı korkunç yapan ise cinayetin sebebi…

İçki teklifini geri çevirdi

19 Temmuz akşamı 24 yaşındaki Salih Boyu, Faik Kölge ve eşi Zekiye Kölge, Mehmet Karanşal'ı (24) Mutlu Mahallesi’ndeki evlerine giderek, içki içmeye davet etti.

Evin önüne inen Kıranşal, teklifi geri çevirdi.

Bıçaklayıp kaçtı

Kıranşal, Salih Boyu ve Faik Kölge’nin evin önünden ayrılmaması üzerine elinde sopayla geri dönüp, gitmelerini isteyince tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda Salih Boyu, Mehmet Kıranşal’ı bıçaklayıp kaçtı.

Akrabası öldü, zanlı yakalandı

Mehmet Kıranşal, kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Salih Boyu, Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

"Bize sallama ile saldırdı" dedi, tutuklandı

Salih Boyu, emniyetteki ifadesinde “Gün içerisinde alkol aldık. Daha sonra Mehmet’in evinin önünde sohbet ederken uzaktan akrabam olan Mehmet yanımıza geldi. Şakalaşmadan dolayı kavga çıktı. Mehmet bize sallama ile saldırdı. Kendimi korumak için cebinden çıkardığım bıçak ile karşılık verdim. Bıçağı olay yerinden kaçarken attım.” dedi.

Salih Boyu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.