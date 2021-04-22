Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ömer Coşkun idaresindeki otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç 1640. Cadde ile 2164. Cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı VİDEO