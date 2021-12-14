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Ankara'da iki araç savrularak bariyerlere vurdu

Ankara'da iki araç savrularak bariyerlere vurdu

Ankara'dan, İstanbul istikametine giden bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, başka bir araca çarptı. Gerçekleşen kaza sonrası iki otomobil de savrularak bariyerlere çarptı.