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    Ankara'da iki araç savrularak bariyerlere vurdu

    Ankara'dan, İstanbul istikametine giden bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, başka bir araca çarptı. Gerçekleşen kaza sonrası iki otomobil de savrularak bariyerlere çarptı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 05:26
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    Ankara'da iki araç savrularak bariyerlere vurdu

    Ankara'nın çevre yolunda istenmeyen bir kaza meydana geldi.

    Kimliği henüz tespit edilemeyen 35 AD 2965 plakalı otomobil sürücüsü, İstanbul istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 MVS 77 plakalı araca çarptı.

    2 OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

    Çarpışma sonucunda 2 otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Ankara da iki araç savrularak bariyerlere vurdu #1

    Ankara da iki araç savrularak bariyerlere vurdu #2

    Ankara da iki araç savrularak bariyerlere vurdu #3

    Ankara da iki araç savrularak bariyerlere vurdu #4

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