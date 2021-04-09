Ankara'da iki aracın lastiklerini kesip kaçtı

Elinde içki şişesiyle dolaşan şüphelinin, bir minibüs ile hafif ticari aracın lastiklerini bıçakla kesip kayıplara karıştığı anlar kameraya yansıdı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi Bölgesi'nde elinde içki şişesi bulunan kimliği belirsiz kişi, Ali Beycesu'ya ait minibüs ile hafif ticarin aracın lastiklerini bıçakla kesti.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde şüphelinin, elindeki bıçak ve içki şişesiyle rahat tavırları dikkat çekti.

İHBAR EDENE 5 BİN LİRA ÖDÜL

Olay sonrası emniyete ihbarda bulunan Beycesu, iki aracın lastiklerini kesen kişiyi ihbar edene 5 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Diğer yandan Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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