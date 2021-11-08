Ankara'da iki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçen arkadaşını öldüren ve yakalandıktan sonra kendisini dolandıran kişiyi de geçen hafta öldürdüğünü itiraf eden Sinan Bayat, tutuklandı.

Ankara'da yaşayan 70 yaşındaki Sinan Bayat, emeklilik parasıyla arkadaşı 61 yaşındaki Hicabi Çınar ile birlikte emlak işine girdi. Ancak Bayat, bir süre sonra Çınar'ın kendisini dolandırdığı gerekçesiyle ortaklıktan ayrıldı.

KENDİSİNİ DOLANDIRAN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Bayat, daha sonra 6 Kasım'da Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde arkadaşları Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile bir araya geldi. İddiaya göre Acar ve Çakmak, burada Sinan Bayat ile dolandırıldığı için dalga geçti. Bunun üzerine sinirlenen Sinan Bayat, iki arkadaşına tabancayla ateş açtı. Olayda Mürsel Acar hayatını kaybederken, Erdoğan Çakmak ise ağır yaralandı.

DOLANDIRAN ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan Sinan Bayat, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar'ı da bir hafta önce tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedinin de Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine iş yerine giden polis, Hicabi Çınar'ın cansız bedenine ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Bayat, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.









