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    Ankara'da iki kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu

    3 katlı apartmandaki dairede çıkan yangında, iki kız kardeş dumandan etkilenirken, evin kedisi çıkardığı seslerle onların canını kurtardı. İtfaiye yangını yarım saatte söndürebildi.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 09:14
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 10:10
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    Ankara'da iki kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu

    Ankara’nın Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Aydos Sokak'taki 3 katlı aparmanın giriş katında yaşayan Nazmiye Şevval Y. (21) ile İrem Y. (17) uykudayken, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

    Abla ve kardeş, evin Cengizhan ismini verdikleri kedisinin çıkardığı seslere uyandı.

    AYAKTA MÜDAHALE EDİLDİ

    Kardeşler daireden çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen Nazmiye Şevval Y. ile İrem Y.'ye ayakta müdahale edildi.

    Ankara'da iki kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu ViDEO

    ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    İtfaiye erleri de eve girip kediyi yara almadan, daireden kurtardı. Yangın, itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesi ile söndürülürken, evde zarar oluştu.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Ankara da iki kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu #1

    Ankara da iki kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu #2

    Ankara da iki kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu #3

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