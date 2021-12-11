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- Ankara'da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
- AA
- 11.12.2021 - 09:45
- Güncelleme : 11.12.2021 - 11:26
Kahramankazan-Ankara karayolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda, Mustafa T'nin kullandığı 06 CBK 256 plakalı otomobil ile Anka Yusuf Öğüt idaresindeki 26 PU 096 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
6 ÖLÜ, 3 YARALI
Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
CENAZE YOLUNDA VEFAT ETTİLER
Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği belirtildi.
Ankara'da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var VİDEO