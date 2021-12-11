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    Ankara'da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

    Kahramankazan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Aynı araçta yaşamını yitiren 5 kişinin cenaze yolunda oldukları öğrenildi.
    • AA
    • 11.12.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 11:26
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    Ankara'da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

    Kahramankazan-Ankara karayolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda, Mustafa T'nin kullandığı 06 CBK 256 plakalı otomobil ile Anka Yusuf Öğüt idaresindeki 26 PU 096 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    6 ÖLÜ, 3 YARALI

    Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

    Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

    CENAZE YOLUNDA VEFAT ETTİLER

    Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği belirtildi.

    Ankara'da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var VİDEO

    Ankara da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var #1

    Ankara da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var #2

    Ankara da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var #3

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