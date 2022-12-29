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    Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

    Altındağ ilçesinde seyir halindeki otomobile, arkasından hızla gelen bir başka otomobilin çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • 29.12.2022 - 05:06
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 06:12
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    Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

    Saat 02.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'ndan Siteler yönüne seyir halindeki sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 FA 3696 plakalı otomobil, önünde giden 06 BGK 212 plakalı otomobile çarptı.

    Yola savrulan 2 kişi hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre; aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 06 BGK 212 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savruldu. İtfaiye görevlileri ilk müdahalede bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yola savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ankara da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı #1

    3 kişi yaralandı

    Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerince çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Ankara da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı #2

    Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

    Ankara da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı #3

    Ankara da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı #4


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