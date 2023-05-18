Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

İHA
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Halil Sezai Erkut Caddesi'nde giden otomobil ile Afra Caddesi üzerinden seyir halinde olan iki araç çarpıştı.
İki sürücünün de alkollü olduğu iddia edilirken kaza sonucu sürücülerden A.H. hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü ise yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası yol kenarında bulunan tabelanın yerinden çıkması ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.