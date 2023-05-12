DHA

Ankara'nın ilçesi Zir Vadi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda karşıdan gelen başka bir tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüler yaralandı

Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Ankara'da iki tırın çarpışma anı

Görüntüde, iki tırın virajda kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.