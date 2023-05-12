Ankara'da iki tırın çarpışma anı

DHA
Ankara'nın Sincan ilçesi Zir Vadi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda karşıdan gelen başka bir tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüler yaralandı
Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Görüntüde, iki tırın virajda kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.