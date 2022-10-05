Ankara'da iki trans ev arkadaşı arasında bıçaklı kavga çıktı

Başkent'te iki trans ev arkadaşı arasında kavga çıktı, kavgaya bıçak dahil oldu. Ev arkadaşını yaralayan şahıs, kapıyı üstüne kilitleyip kaçtı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde dün gece saat 23.00 civarında Başcavuş Sokak'ta, ev arkadaşı olan iki transseksüel birey arasında tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Cenk T.C., Ezgi A'nın üzerine bıçakla gelip saldırdı. Şüpheli, bıçaklı saldırı üzerine ev arkadaşının olduğu evin kapısı kilitleyip, olay yerinden uzaklaştı.





Sürünerek balkona çıktı, bağırarak yardım istedi

Aldığı bıçak darbelerinin ardından olduğu yere yığılan Ezgi A., zor bela sürüklenerek evinin balkonuna çıktı ve bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Çevrediklerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapı kilitli olduğu için merdivenle balkona çıkarak eve girdi ve kapıyı açtı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ezgi A. hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırıya uğrayan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



