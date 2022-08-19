Keçiören ilçesindeki ikili aralarındaki anlaşmazlık sonucunda kavga etmeye başladı. Taraflardan biri kemerini çıkarıp saldırırken yaşanan anlar kayda alındı.

Ankara'da yaşlı iki adamın kavgası görenleri şoke etti.

Keçiören, Atapark Mahallesi'nde görüntülenen olayda, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıkan iki şahıs kavgaya tutuştu.

Kemerle kavga ettiler

Kemerlerin çıktığı olayda, ikili sokak ortasında birbirine saldırmaya başladı.

"Dayı vur kemeri"

Yaşlı adamlar kavga ederken o anları kayıt altına alan şahsın ise "Dayı vur kemeri" dediği duyuldu.

Kavga devam ederken, taraflardan biri yere düştü. Bu esnada bölgeye gelen bir genç ise yaşlı adamı darbetmeye başladı.

İşte o anlar...

Ankara'da iki yaşlı adamın kemerli kavgası kamerada VİDEO