Ankara’da Iraklı kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Yabancı uyruklu 3 kardeş arasında çıkan kavgada biri hayatını kaybederken, biri de yaralandı. Katil zanlısı kardeş cinayetin ardından kaçarken, polis arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan Irak uyruklu 3 kardeş, dün akşam saat 19.30 sıralarında evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile ortanca Mustafa Alvahao, yanındaki bıçakla kardeşlerine saldırdı.

Biri evde öldü

Kardeşlerden Karfesi Hasan Alvahap boyun bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde can verirken, diğer kardeşi yaralı halde evden kaçmayı başardı.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaçan kardeş aranıyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Karfes, Hasan Alvagap'ı ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

DHA’nın haberine göre polis, kaçan Mustafa Alvahao'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

“Dışarı çıktım ve cesedi gördüm”

Olayı gören mahalle sakini Ersin İşler, “Yaklaşık 2 saat önce dışarı çıktım ve cesedi gördüm. O esnada polisler geldi. Polisler yaklaştırmadı ama kardeş olduklarını biliyoruz. 3 kişi arasında tartışma çıkmış evin içinde. Daha sonra tartışmada yaralanan biri dışarı çıkmış. O esnada çevredekiler fark etmiş.” dedi.