Petrol
96.02
-0.18%
Euro
18.019
-0.06%
Dolar
18.5823
0.03%
Altın
997
0.03%
Borsa
3582
0.00%
Bitcoin
358.829
-1.66%
BTXN Coin
8.04
-11.55%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Ankara’da Iraklı kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

    Yabancı uyruklu 3 kardeş arasında çıkan kavgada biri hayatını kaybederken, biri de yaralandı. Katil zanlısı kardeş cinayetin ardından kaçarken, polis arama çalışmalarını sürdürüyor.
    • 11.10.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da Iraklı kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

    Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan Irak uyruklu 3 kardeş, dün akşam saat 19.30 sıralarında evde tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi ile ortanca Mustafa Alvahao, yanındaki bıçakla kardeşlerine saldırdı.

    Biri evde öldü

    Kardeşlerden Karfesi Hasan Alvahap boyun bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde can verirken, diğer kardeşi yaralı halde evden kaçmayı başardı.

    Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ankara’da Iraklı kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Kaçan kardeş aranıyor

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Karfes, Hasan Alvagap'ı ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    DHA’nın haberine göre polis, kaçan Mustafa Alvahao'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

    Ankara’da Iraklı kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı #2

    “Dışarı çıktım ve cesedi gördüm”

    Olayı gören mahalle sakini Ersin İşler, “Yaklaşık 2 saat önce dışarı çıktım ve cesedi gördüm. O esnada polisler geldi. Polisler yaklaştırmadı ama kardeş olduklarını biliyoruz. 3 kişi arasında tartışma çıkmış evin içinde. Daha sonra tartışmada yaralanan biri dışarı çıkmış. O esnada çevredekiler fark etmiş.” dedi.


    Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50 kayıp
    Dünya

    Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50 kayıp

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
    3. Sayfa

    Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

    Görüş Bildir