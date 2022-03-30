Girdiği iş merkezindeki tuvalet kapısını çalıp yangın merdiveninden kaçan şüpheli, Ankara polisini harekete geçirdi.

Ankara'nın Serhat Mahallesi'ne bağlı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş merkezinde temizlikçi olarak çalışan Ahmet Yaman, tuvaletlerin temizliği sırasında kapının olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine yönetici, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

KAPININ ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yönetici Nevzat Akkoyunlu, görüntülerde bir kişinin elindeki tuvalet kapısıyla yangın merdiveninden kaçtığını görüp polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"HURDA DEĞERİ OLABİLECEK BİR MALZEMEYDİ"

Nevzat Akkoyunlu, şüphelinin görüntüde elini kolunu sallayarak içeriye girdiğinin görüldüğünü belirterek "Kapıyı koltuk altına koyarak arkadaki yangın merdiveninden çıkıyor. Gerçekten çok ilginç bir durum yaşadık. Ben yaklaşık 2007 yılından beri buradayım ve hiç böyle bir hırsızlık olayı yaşanmadı. O kapının da ancak bir hurda değeri olabilir. Başka kapılarımız da var, onlar gitmesin diye şikayetçi olduk. Şahsın bir an önce tespit edilmesini istiyoruz. Diğer kapılarımıza sahip çıkalım, tuvaletler kapısız olmaz. Çarşımızın içerisinde hurda değeri olabilecek başka malzemeler de vardı ama özellikle tuvalet kapısını seçme nedenini çok merak ettim." dedi.

Ankara'da iş merkezinin tuvalet kapısı çalındı VİDEO