Ankara'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü 17 yaralı

AA
Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkiinde yaşanan olayda, Saffet Ç. idaresindeki işçi servisi ile İbrahim S. yönetimindeki hafif ticari araç, Nallıhan-Göynük karayolu Durhanlar köyü yakınlarında çarpıştı.
2 kişi öldü
Kazada hafif ticari araçta bulunan 38 yaşındaki Kudret S. ile 15 yaşındaki Muhammed Mustafa S. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hafif ticari araç sürücüsü İbrahim S. ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı.
Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim S, Ankara'ya sevk edildi.