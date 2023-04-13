Ankara'da işçileri taşıyan 2 servis çarpıştı: 6 kişi yaralandı İçerisinde işçilerin olduğu servis minibüsünün seyir halindeki iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.

Hacı K.'nin kontrolünü kaybettiği 06 DIY 014 plakalı minibüs, Özal Bulvarı istikametinde seyir halindeki iki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs metrelerce savrulduktan sonra durabildi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

6 kişi yaralandı

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile içerisindeki 5 işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İnceleme sürüyor

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı