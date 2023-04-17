Ankara'da iş vaadinde bulunup kredi çektirdiler! 500 milyon vurgun Dolandırıcı çetesinin malvarlığı bulunmayan işsiz kişileri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektirirdiğinin tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonda 500 milyon vurgun yapıldı.

İHA

Vatandaşları farklı vaadlerle ağlarına düşüren çetelerin oyunları bitmiyor.

Farklı vaadlerle vatandaşı kandıran çete pes dedirtti.

Dolandırıcıların merkezi bu sefer Ankara oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir şebekenin farklı illerde bulunan elemanları aracılığıyla, hiçbir malvarlığı bulunmayan, maddi sıkıntı çeken veya işsiz olan kişilere ulaşarak bu kişileri işi bulma vaadiyle Ankara'ya getirdiği belirlendi.

VIP imkanları sundular

Şebekenin elemanları gelenleri havaalanından VIP araçlarla alıp, 5 yıldızlı otellere yerleştirip, popüler mekanlarda ağırladığı tespit edildi.

Bu kişileri kurdukları 15 fason şirkette yüksek maaşla ‘işe almış’ gibi yaptı.

Maaş adı altında puanlarını yükselttiler

Bankalarda açtıkları hesaplara maaş adı altında yüksek ödemeler yapıldı. Böylece bu kişilerin kredi puanlarının yükselmesi sağlandı.

Yüksek miktarda kredi çektiler

Çete tarafından Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nde memur Seyit D.’nin yardımıyla da Ankara’daki boş adreslerde ikamet ediyorlar gibi gösterildi.

Kredi puanları yükselttikleri kişiler üzerinden aynı anda 3-4 farklı bankadan yüksek miktarlarda kredi çekildi.

Fason şirkette çalıştıkları tespit edildi

Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30’u örgüt tarafından alındı.

Ödenmeyen krediler için icra takibi başlattığında ikamet adreslerin sahte, çalıştıkları görünen şirketlerin fason olduğu ortaya çıktı.

Örgüt içinde hiyerarşik yapı bulundu

İtirafçı olan Çete üyesi Pınar E., örgütün nasıl çalıştığını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı.

Hiyerarşik yapı içinde çalışan örgütte, herkesin farklı bir görevi olduğu tespit edildi.

Çetenedik görev dağılımına göre, "ağırlama, adres-nüfus işleri, getir-götür işleri, bankalarda hesap açtırma, kredi çekilmesi, yeni kişiler bulunması" gibi herkesin bir görev alanı olduğu belirlendi.

500 milyon liralık vurgun

İşsiz kişileri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çeteye yönelik düzenlediği operasyonda; 500 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı.

70 kişi yakalandı

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.’nin de aralarında bulunduğu 70 kişiyi yakaladı.

17 kişi tutuklandı

Şüphelilerden Raşit K., Seyit D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.