Ankara'da kaçan motosiklet sürücüleriyle polis arasında kovalamaca Şereflikoçhisar ilçesinde motosikletli sürücülerin kaçma girişimi, polis ekipleriyle hareketli bir kovalamacaya dönüştü.

İHA

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde, iki motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir sebeple polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

KOVALAMACA CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Polisle sürücüler arasında yaşanan bu nefes kesen kovalamaca, çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ YAKALANDI

Kovalamacanın sonunda polis, motosiklet sürücülerinden birini yakalarken, diğer sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)