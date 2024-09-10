Ankara'da kaçan motosiklet sürücüleriyle polis arasında kovalamaca

İHA
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde, iki motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir sebeple polis ekiplerinden kaçmaya başladı.
KOVALAMACA CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Polisle sürücüler arasında yaşanan bu nefes kesen kovalamaca, çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜLERDEN BİRİ YAKALANDI
Kovalamacanın sonunda polis, motosiklet sürücülerinden birini yakalarken, diğer sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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