Ankara'da kadın cinayeti Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

DHA

Bir kadın daha tartıştığı kocasının kurbanı oldu.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Atlılar Caddesi’ndeki Hilal Apartmanı’nda oturan İsmail Karaçor (49), eşi Hacer Karaçor (48) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

'Psikolojik rahatsızlığı var' iddiası

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen İsmail Karaçor, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hacer Karaçor'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alındı

Hacer Karaçor'un cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İsmail Karaçor da polis tarafından gözaltına alındı.