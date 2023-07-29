Ankara’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki kocası bıçakladı Kendisini aldattığını öne sürdüğü eşiyle tartışan koca, 2 çocuk annesi kadını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sırasında kendisi de yaralanan koca, hastanede tedaviye alındı.

DHA 44 yaşındaki Suzan Çalık, Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi’nde yaşıyordu. Dün gece de, boşanma aşamasındaki eşi Uğur Çalık ile oturdukları binanın girişinde ‘aldatma’ iddiasıyla tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 2 çocuğunun annesi eşini öldürdü Kavga sırasında 42 yaşındaki Uğur Çalık, 2 çocuğunun annesi Suzan Çalık'ı göğsünden bıçakladı. Arbede sırasında Uğur Çalık da yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suzan Çalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kendisi de yaralandı Yaralanan Uğur Çalık ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Suzan Çalık'ın cesedi yapılan inceleme sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.