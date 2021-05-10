Ankara'da kadın cinayeti: İşkence edip öldürdü

Çankaya'da bir kadın doktor, kocası tarafından önce işkenceye uğradıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara’nın Çankaya İlçesi Mutlukent Mahallesi 2017’inci Sokak'ta Mehmet Erdoğan(45), eşi Zeynep Erdoğan ile (47) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan'ı ve Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki A.A.'nın ellerini bağlayarak işkence etmeye başladı.

ÖNCE İŞKENCE ETTİ SONRA BIÇAKLADI

İşkencenin dozunu artıran Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan'ı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Ertesi gün kendi imkanlarıyla evden elleri bağlı bir şekilde A.A.’nın çıktığını gören komşular, polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeynep Erdoğan'nın 5 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Erdoğan’ın Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olduğu öğrenildi.





KATİL KOCA YAKALANDI

Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda zanlının araçla olay yerinden kaçtığını ve Ümitköy’de olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile yunus polislerince yakalanan zanlı emniyete götürüldü.



