Ankara'da kadın sürücü tartıştığı erkek sürücüyü tartakladı Başkent'te bir kadın şoför, trafikte tartıştığı erkek şoförü önce tartakladı daha sonra ise aracıyla metrelerce sürüklerken ayırmaya çalışan vatandaşlara da tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Trafikte yol verme kavgaları can alma noktasına kadar geliyor... Son yıllarda artan olaylara karşı denetimler sıklaşırken her geçen gün yeni bir olay gündeme geliyor... Bu kez olayın adresi Ankara’nın Yenimahalle ilçesi oldu. Trafikte seyir halinde ilerleyen bir otomobil ve hafif ticari araç sürücüsü, tartışmaya başladı. Erkek sürücüyü sürükledi Tartışmanın büyümesi nedeniyle cadde ortasında araçlarından inen taraflar kavga etmeye başladı. Kadın sürücü, tartıştığı erkek sürücüyü tartaklayarak otomobilinin çevresinden uzaklaştırdı. Kadın sürücü, daha sonra erkek sürücüyü metrelerce sürükledi. Ayırmaya çalışan vatandaşlara tepki gösterdi Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı. O anlar kaydedildi Olay ise başka bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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