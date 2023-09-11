Trafikte yol verme kavgaları can alma noktasına kadar geliyor...
Son yıllarda artan olaylara karşı denetimler sıklaşırken her geçen gün yeni bir olay gündeme geliyor...
Bu kez olayın adresi Ankara’nın Yenimahalle ilçesi oldu.
Trafikte seyir halinde ilerleyen bir otomobil ve hafif ticari araç sürücüsü, tartışmaya başladı.
Erkek sürücüyü sürükledi
Tartışmanın büyümesi nedeniyle cadde ortasında araçlarından inen taraflar kavga etmeye başladı.
Kadın sürücü, tartıştığı erkek sürücüyü tartaklayarak otomobilinin çevresinden uzaklaştırdı.
Kadın sürücü, daha sonra erkek sürücüyü metrelerce sürükledi.
Ayırmaya çalışan vatandaşlara tepki gösterdi
Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı.
O anlar kaydedildi
Olay ise başka bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)