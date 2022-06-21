Petrol
114.93
0.70%
Euro
18.2165
-0.03%
Dolar
17.313
-0.11%
Altın
1.023
-0.11%
Borsa
2539
0.00%
Bitcoin
363.462
3.59%
BTXN Coin
8.26
-1.78%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Ankara'da kadına şiddet: Sokak ortasında boğdu

    Çankaya ilçesinde otomobilden inerek tartışmaya başlayan çift bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kız arkadaşının boğazını sıkan şahıs, kameralar tarafından anbean kayda alındı.
    • 21.06.2022 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da kadına şiddet: Sokak ortasında boğdu

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın, sokak ortasında darbedildi.

    Söğütözü Mahallesi üzerine kız arkadaşı Z.D. ile gelen H.K., otomobilden inerek konuşmaya başladı.

    Bir süre sonra ikili arasındaki konuşma tartışmaya dönüştü.

    Genç kadını sokak ortasında boğdu

    DHA'nın aktarımına göre, H.K. isimli şahıs, Z.D.'nin boğazını sıktı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde serbest kaldıktan sonra aracına binen genç kadının H.K. tarafından zorla indirildiği görüldü.

    Ankara'da kadına şiddet: Sokak ortasında boğdu VİDEO

    Aracı üzerine sürdü

    Yaşanan olayın ardından hafif ticari araca binen H.K., aracın önünde duran kız arkadaşının canını hiçe saydı.

    Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

    Ankara da kadına şiddet: Sokak ortasında boğdu #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da ekmek yarından itibaren 5 TL oluyor
    Gündem

    İstanbul'da ekmek yarından itibaren 5 TL oluyor

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrader

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Samsun'da gaspçı polisin kovalamacası sonucu yakalandı
    3. Sayfa

    Samsun'da gaspçı polisin kovalamacası sonucu yakalandı

    Görüş Bildir