Çankaya ilçesinde otomobilden inerek tartışmaya başlayan çift bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kız arkadaşının boğazını sıkan şahıs, kameralar tarafından anbean kayda alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın, sokak ortasında darbedildi.

Söğütözü Mahallesi üzerine kız arkadaşı Z.D. ile gelen H.K., otomobilden inerek konuşmaya başladı.

Bir süre sonra ikili arasındaki konuşma tartışmaya dönüştü.

Genç kadını sokak ortasında boğdu

DHA'nın aktarımına göre, H.K. isimli şahıs, Z.D.'nin boğazını sıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde serbest kaldıktan sonra aracına binen genç kadının H.K. tarafından zorla indirildiği görüldü.

Ankara'da kadına şiddet: Sokak ortasında boğdu VİDEO



Aracı üzerine sürdü

Yaşanan olayın ardından hafif ticari araca binen H.K., aracın önünde duran kız arkadaşının canını hiçe saydı.

Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.