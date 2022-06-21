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- Ankara'da kadına şiddet: Sokak ortasında boğdu
Ankara'da kadına şiddet: Sokak ortasında boğdu
- 21.06.2022 - 08:53
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın, sokak ortasında darbedildi.
Söğütözü Mahallesi üzerine kız arkadaşı Z.D. ile gelen H.K., otomobilden inerek konuşmaya başladı.
Bir süre sonra ikili arasındaki konuşma tartışmaya dönüştü.
Genç kadını sokak ortasında boğdu
DHA'nın aktarımına göre, H.K. isimli şahıs, Z.D.'nin boğazını sıktı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde serbest kaldıktan sonra aracına binen genç kadının H.K. tarafından zorla indirildiği görüldü.
Ankara'da kadına şiddet: Sokak ortasında boğdu VİDEO
Aracı üzerine sürdü
Yaşanan olayın ardından hafif ticari araca binen H.K., aracın önünde duran kız arkadaşının canını hiçe saydı.
Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.