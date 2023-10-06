Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran 3 kişi yakalandı Ankara’da ailevi ve ekonomik problemler yaşayan yabancı uyruklu ve Türk kadınlarının manevi duygularını sömürerek zorla fuhuş yaptıran 3 şüpheli yakalandı.

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İHA

Emniyet güçleri yasa dışı faaliyet yürütenlere karşı operasyonlarını sıklaştırdı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, zor durumda bulunan ve yardıma ihtiyacı olan kadınları refaha erdirme vaadiyle kandırıp zorla fuhuş yaptıran 3 kişiyi tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, icra ettikleri eş zamanlı operasyonla E.T., H.İ.Ç. ve O.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

22'si Türk, 8'i yabancı olmak üzere 30 kadın kurtarıldı

Kurtarılan 30 kadından 22’sinin Türk, 8’nin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelilerden O.Y.’nin, bir sene önce cezaevinden kaçtığı ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli H.İ.Ç.’in ise 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu aktarıldı.

Zor durumda olan kadınları kandırıyorlardı

Yakalanan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)