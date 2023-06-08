Ankara'da kadınların kavgasında, tokadı ayırmak isteyen yedi Ankara'da belediye otobüsünde iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 367 hat numaralı Mamak-Ulus otobüsünde meydana gelen olayda, seyir halindeki otobüste, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Önce bir kadın ile iki kadın birbirlerine karşılıklı küfredip saldırdı.

Bir erkek ise araya girip kadınları ayırmaya çalıştı.

Tokat atınca karşılık verdi

Bu sırada kadınlardan birisi erkeğe de vurdu. Erkeğin de kadına vurması üzerine araya diğer yolcular girdi.

Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.