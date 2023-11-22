Ankara'da kadınların otobüsteki kavgası cep telefonuyla görüntülendi Ankara'da seyir halindeki belediye otobüsünde şoförden daha yavaş gitmesini isteyen kadın yolcuya başka bir kadın yolcu tepki gösterince kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Ankara'da belediye otobüsü karıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 355 hat numaralı otobüs seyir halindeyken bir kadın yolcu, şoföre seslenerek, "Biraz yavaş gidin" şeklinde uyarıda bulundu.

Başka bir kadın yolcu ise "Sen şoföre karışamazsın" diye karşılık verdi.

Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Birbirlerine saldırdılar

Seyir halindeki otobüste birbirlerine saldıran kadınları otobüsteki diğer yolcular güçlükle ayırdı.

Yaşananlar otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)