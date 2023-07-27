Ankara'da kafası yük asansörüne sıkışan çocuk yaşamını yitirdi

İHA
Ankara'nın Altındağ ilçesine kahreden bir olay yaşandı.
Karpuzlu-1 Caddesi'nde bulunan bir mobilya kesim atölyesinde, yük asansörüyle malzeme indirilirken 13 yaşındaki A.A'nın başı, asansör ile duvar arasında sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşanan olay sonrası 13 yaşındaki çocuğun ailesi büyük bir üzüntü yaşadı.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.