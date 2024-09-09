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Ankara'da kahvaltıya gittiği kayınpederini bıçakladı

Ankara'da kahvaltıya gittiği kayınpederini bıçakladı Etimesgut'ta psikolojik sorunları olduğu söylenen Yasin Ertürk, kendisini kahvaltıya davet eden kayınpederini, yaşadıkları tartışma sonucu birçok kez bıçaklayarak öldürdü.