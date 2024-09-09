Ankara'da kahvaltıya gittiği kayınpederini bıçakladı

Ankara'da ailecek kahvaltı yapma sevinci, yerini acıya bıraktı.
Etimesgut'ta yaşayan Cemil Cesur, ailecek kahvaltı yapmak için kızı ve damadını evinde kahvaltıya davet etti.
Kahvaltı sırasında Cemil Cesur ile damadı Yasin Ertürk arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KAYINPEDERİNİ BIÇAKLAYARAK KATLETTİ
Tartışmanın büyümesiyle üzerine Ertürk, kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Cemil Cesur, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.
ELLERİ KAN İÇİNDE YAKALANDI
Yasin Ertürk, çağırılan polis ekipleri tarafından elleri kan içinde evden çıkarken yakalanıp gözaltına alındı.
Cemil Cesur'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
"DAMADINA RAHAT GEÇİNSİN DİYE EV ALMIŞ"
Mahallede esnaflık yapan İbrahim Yıldız, "Rahmetliyi sokakta görürdüm. Dün damadını kahvaltıya davet etmiş. Sonrasında bir sorun olmuş. Sabah site görevlisi, damadına rahat geçinsin diye ev aldığını söyledi. Adamın biraz psikolojik sorunları varmış." dedi.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertürk'ün sorgusu ise sürüyor.
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