Ankara'da kaldırımdan seken araç dükkana uçtu

İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesi Feridun Çelik Caddesi’nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kadın, seyir halindeki aracıyla yokuş aşağı indiği esnada pedalları karıştırdı.

Fren yerine gaza basan sürücünün otomobili, yoldan metrelerce yüksekte olan boş haldeki dükkana girdi.

Kazanın ardından sürücü ve araç içerisindeki çocuğu, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Anne ile çocuğunun durumunun iyi öğrenilirken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla dükkandan çıkarıldı.

Kazanın tanık olan vatandaş şunları söyledi:

Dükkanda otururken gürültü duyduk. Arabanın içeriden dışarıya çıktığını sandık. Öyle değilmiş. Sürücü ‘frene bastım, tutmadı’ dedi ama büyük ihtimalle fren yerine gaza bastı. Yerde de hiç fren izi yok zaten. Çarpmanın hızıyla da kaldırımdan sekip yukarıya çıkmış. Yardıma gittik. Sürücünün yanında çocuğu vardı. Yüzü kesilmişti. Yabancı uyruklularmış. Hepsi iyi durumda, ciddi bir şeyleri yok.