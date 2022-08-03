Ankara'da, kalp hastası bebek koronaya yenildi

9 aylık Tuğba Nur Sarı bebek, kalp tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüse yenik düştü.

Mersin'de oturan Fatma-Mehmet Yasin Sarı çiftinin 9 aylık çocukları Tuğba Nur Sarı, kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

Tuğba bebek, dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre; Mehmet Yasin Sarı, kızının hastanede tedavi altındayken 1 hafta önce koronavirüse yakalandığını belirtti. Kızının yaklaşık 5 aydır tedavisinin sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Kalbinde delik vardı. Ameliyat edildi. Sonrasında koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalandığında hastaneden bilgi alamadık. 6 gün içerisinde kızım entübe edilmiş ve bilgimiz yok.

“Kızım entübe edilmiş, bize bilgi verilmedi”

Akşam 23.00 sıralarında hastaneye geldim. Doktorlara daha önce söylemiştim 'Mersin'de oturuyorum' diye. Bana 'siz gidin Mersin'e, biz size bilgi vereceğiz' dediler. Bu süreç içerisinde günde 20-30 defa aradım. Kızım entübe edilmiş, bize bilgi verilmedi.

“Kızımı görmeye geldim ve kızım vefat etmişti”

Kalbi durmuş öğlen, bize bilgi verilmedi. Ben de akşam kendi imkanlarımla Mersin'den Ankara'ya kızımı görmeye geldim. Akşam geldiğimde bana 'maalesef kızınızı kaybettik' dediler. 3 gün önce entübe edilmiş. Kızıma doyamadım. Kızımı görmeye geldim ve kızım vefat etmişti."

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“Kızımı son bir defa göremedim”

Anne Fatma Sarı ise kızının öldüğünü hastaneye bilgi almaya geldiklerinde öğrendiklerini belirterek, "Biz kızımızı görmeye geldiğimizde öldüğünü öğrendik. Kızımı son bir defa göremedim." diye konuştu.