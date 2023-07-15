Ankara'da kamyonla otobüs çarpıştı: 12 kişi yaralandı Ankara'da kamyonun EGO otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı

İHA

Ankara'da Eskişehir yolu Polatlı istikametinde EGO otobüsüne arkadan çarpan kamyonun sürücüsü C.Y. (54) ağır yaralandı.

Otobüste yer alan 10 yolcu ve sürücü ise hafif yaralı kurtarıldı.

Kazanın ardından tek şeridi trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Soruşturma başlatıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.